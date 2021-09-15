Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней мужчина совершил в лифте жилого дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, все произошло 14 сентября в доме в Юго-Западном административном округе.

"Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся. Подросток рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию", – отметила Иванова.

Подозреваемым оказался 41-летний мужчина. Он полностью признал свою вину.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 Уголовного кодекса России. Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пропали две школьницы. Девочки не вернулись домой после занятий. Через некоторое время нашли их тела. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого мужчину. После он рассказал, как совершал преступление.