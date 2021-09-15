14:16
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве задержали подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней мужчина совершил в лифте жилого дома. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, все произошло 14 сентября в доме в Юго-Западном административном округе.
"Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся. Подросток рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию", – отметила Иванова.
Подозреваемым оказался 41-летний мужчина. Он полностью признал свою вину.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 132 Уголовного кодекса России. Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе пропали две школьницы. Девочки не вернулись домой после занятий. Через некоторое время нашли их тела. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого мужчину. После он рассказал, как совершал преступление.
По подозрению в растлении детей задержан столичный фотограф
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