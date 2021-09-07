Местные жители рассказали о подозреваемом в убийстве школьниц в Кузбассе

Две школьницы из Кемеровской области 6 сентября не вернулись домой после уроков. На их поиски отправились правоохранители и волонтеры. Выяснилось, что в последний раз девочек видели в компании мужчины в магазине – он покупал детям сладости. В результате оперативники задержали подозреваемого, который ранее был судим за педофилию и освободился в 2019 году. Он дал признательные показания и заявил, что сначала изнасиловал школьниц, а после убил. Рассказываем подробности происшествия.



Не вернулись из школы

Фото: СК РФ

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что 6 сентября в городе Киселевске пропали 10-летние девочки. Они ушли утром в школу и не вернулись. Родители школьниц обратились в правоохранительные органы в ночь на 7 сентября.

Полиция разослала ориентировки с приметами детей. Кроме того, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования. В поисковой операции задействовали весь личный состав полиции Киселевска. К поискам подключились и волонтеры.

"У нас принимали участие в поисках 25 волонтеров отряда "Лиза Алерт" из Кемеровской области, и на место выехали поисковики из соседних регионов: Новосибирска, Томска и Красноярска", – рассказала Москве 24 пресс-секретарь поискового отряда "Лиза Алерт" Анна Агулина.





Анна Агулина пресс-секретарь поискового отряда "Лиза Алерт" В штабе также было зарегистрировано 120 местных жителей. Проводились обклейка ориентировок ближайших районов и осмотр дворов, прилегающих территорий, проводился опрос жителей.

Чуть позже в соцсетях появилось видео с камер наблюдения из местного магазина. На кадрах виден мужчина, делающий покупки, рядом с ним стоит одна из подходящих по описанию девочек. После камера наружного наблюдения показывает его же с детьми, но уже на улице, возле стоянки и автосервиса. Затем, по словам очевидцев, их видели на остановке неподалеку.

Сотрудники магазина подтвердили, что видели девочек и мужчину, но ничего подозрительного не заметили: школьницы не были напуганы, ходили добровольно.



Фото: СК РФ

Оперативники уголовного розыска изучили и проанализировали кадры по пути следования девочек, опрашивали возможных свидетелей. Вместе с тем на причастность к произошедшему проверяли ранее судимых за совершение сексуальных преступлений граждан.

В итоге в одном из заброшенных домов Киселевска обнаружили тела девочек с признаками насильственной смерти. Удалось найти и подозреваемого в их гибели.





из сообщения СК РФ Подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности органов профилактики, которые осуществляли административный надзор за теми, кто освободился из мест лишения свободы. Известно, что до апреля 2027 года подозреваемый в убийстве школьниц должен был соблюдать определенные ограничения. Но мужчина переехал на постоянное место жительства в другой город, и на учет в органы профилактики его не поставили.



"Ошивался на детской площадке"

Фото: СК РФ

По данным СМИ, подозреваемым в убийстве является 41-летней Виктор Пестерников. В 2009 году его осудили по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет". Мужчина признал вину и раскаялся, ему дали десять лет строгого режима.

Психологи тогда охарактеризовали Пестерникова как хитрого, тщеславного и зависимого, с объективной самооценкой, передает РИА Новости. Известно, что он поддерживал контакт с матерью, сожительницей и детьми, планировал вернуться к семье и найти работу.

После освобождения весной 2019 года мужчина сначала жил на юго-востоке Кемеровской области, в Мысках, а потом перебрался в Киселевск. Местная жительница Елена рассказала, что подозреваемый часто бывал на детской площадке.





Елена местная жительница Постоянно ошивался на детской площадке и выпивал с местными алкашами. При этом к детям вроде не приставал, поэтому в полицию никто не обращался. Мы ведь даже не знали, что он был судим за изнасилование ребенка.

Подозреваемого в убийстве школьниц обнаружили в заброшенном доме на окраине города. Сначала он рассказал, что накануне случившегося встретил девочек возле продуктового магазина и купил им то, что они попросили:

"Угостил, они семечек попросили. Я им купил там газировку, что-то там пакет чего еще они там взяли – ну и все, донес вот до этих до бетонок, они там голубей покормили, ну и все – и я пошел, и они тоже домой, она же со школы там одна девчушка", – заявил Пестерников сразу после задержания.

Однако позднее он признался в убийстве и показал, где спрятал тела детей.



Одна из местных жительниц рассказала РЕН ТВ, что девочки называли незнакомца дядей Витей. Об этом женщина знает, поскольку ее сын гулял вместе с подозреваемым и погибшими школьницами тем роковым днем.

"Мой сын гулял, получается, на улице в полвторого дня там. Я работала дома. Он возле дома гуляет. Но в итоге подошла к нему Катя (имя изменено. – Прим. ред.), попросила у него попить. Он дал ей попить, они говорят: "Давай дружить. Ну давай дружить". И пошли туда к нам и в другие дворы совсем", – объяснила женщина.





местная жительница Он покупал им сладости, они кушали все, потом он пытался звать их домой.

Женщина добавила, что девочки пошли к мужчине домой, а ее сын отказался. Она отметила, что родители одной из погибших школьниц якобы считаются неблагополучными. С ее слов, мама девочки вообще не знала, что ребенок пропал.

"Факт в том, что элементарно сегодня ночью мать нашли пьяной... Она не была в курсе, что у нее ребенок пропал... А второй семьи я не знаю, ничего не могу сказать", – добавила местная жительница.

Другая соседка Светлана подтвердила, что семья одной из девочек была неблагополучной, а у второй наоборот: "Все работают, в целом ни в чем не нуждаются", – объяснила женщина.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принес свои соболезнования родным и близким школьниц. "Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", – написал он в своем блоге в Instagram. Вместе с тем Цивилев заявил, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в России нужно вводить самые жесткие наказания за преступления против детей. В частности, пожизненное заключение без возможности рассмотрения смягчающих обстоятельств. Кроме того, по его мнению, педофилов необходимо принудительно химически кастрировать. В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова добавила, что аппарат детского омбудсмена давно выступает за ужесточение наказания для педофилов.

