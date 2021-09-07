СК возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кузбассе

14:33
Фото: СК РФ
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
Дело возбуждено в отношении должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.
По данным следствия, в апреле 2009 года подозреваемого приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Через десять лет он освободился и был поставлен на административный надзор, до апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения.
"При этом мужчина переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Ранее СК России опубликовал видео из заброшенного дома в городе Киселевске Кемеровской области, в котором были обнаружены тела двух десятилетних школьниц. В настоящее время правоохранители устанавливают подробности произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.
6 сентября в городе Киселевске две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки их обнаружили мертвыми.
В рамках расследования оперативники Кемеровской области проверили лиц, судимых за сексуальные преступления. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.
В Киселевске задержали подозреваемого в убийстве школьниц
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