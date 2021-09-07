Правозащитница прокомментировала возможность ужесточения наказания для педофилов

Меркачева рассказала, могут ли ужесточить наказание для виновных в растлении малолетних

Исправить педофилов невозможно, а ужесточение наказания для них не выход, для этого нужны специальные медицинские программы. Таким мнением в эфире телеканала Москва 24 поделилась член Общественного Совета ФСИН России, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, комментируя инцидент в Кузбассе.

"Сейчас за решеткой с ними (педофилами. – Прим. ред.) работают психологи, но эти психологические программы, по сути, ничего не дают. <...> По мировой статистике, 80% педофилов после освобождения совершают повторное преступление в первый же год", – сказала она.

По ее словам, с задержанным в рамках расследования исчезновения двух девочек в Кемеровской области подозреваемым также проводили психологическую работу в колонии № 44, однако он смог продержаться только два года.

Меркачева считает, что подобных преступников необходимо медикаментозно лечить, при этом опыт зарубежных стран показывает, что химическая кастрация в таких случаях не помогает. Смертная казнь, согласно статистике, также не способна исправить ситуацию.

В качестве возможного решения проблемы она предлагает использовать электронные браслеты, которые бы позволяли отслеживать перемещения осужденных за педофилию, ограничить их нахождение вблизи школ и детских садов. Кроме того, устройство должно быть заметным, а детям стоит объяснить, что со взрослыми, на которых они заметят подобный браслет, общаться нельзя.

6 сентября в городе Киселевске Кемеровской области две девочки не вернулись домой из школы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Спустя сутки их обнаружили мертвыми.

Позже правоохранители задержали предполагаемого убийцу школьниц. Им оказался 41-летний местный житель, который ранее был судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В день исчезновения девочек, согласно записям с камер наблюдения, он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.

