Пожар на цветочном складе в центре Москвы потушен

Фото: Москва 24

Пожарные ликвидировали возгорание на складе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным МЧС, огонь потушен на площади в 180 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

О возгорании склада в центре столицы стало известно вечером 24 декабря. В здании цветочного склада, расположенного в Водопроводном переулке, горели деревянные конструкции.

Из-за ЧП движение по переулку было перекрыто, водителей призывали выбирать пути для объезда. Кроме того, Мещанская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.

