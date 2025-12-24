24 декабря, 18:11Происшествия
Пожар на цветочном складе в центре Москвы потушен
Фото: Москва 24
Пожарные ликвидировали возгорание на складе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
По данным МЧС, огонь потушен на площади в 180 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
О возгорании склада в центре столицы стало известно вечером 24 декабря. В здании цветочного склада, расположенного в Водопроводном переулке, горели деревянные конструкции.
Из-за ЧП движение по переулку было перекрыто, водителей призывали выбирать пути для объезда. Кроме того, Мещанская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
В МЧС уточнили площадь пожара на Рижском рынке в Москве