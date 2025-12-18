Склад с косметикой загорелся на северо-востоке Москвы

Склад загорелся на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Здание, где произошел пожар, расположено на Полярной улице. По прибытии огнеборцев было установлено, что из-под кровли ангара шел дым. Также было выявлено открытое горение.

В настоящее время пожарные проводят разведку внутри склада для выявления очага пламени. По предварительным данным, никто не пострадал.

В оперативных службах агентству рассказали, что горит косметика. Сейчас огнеборцы защищают цистерну с растворителем от распространения пламени. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в 15-этажном общежитии на Профсоюзной улице. Люди успели эвакуироваться из помещений до того, как прибыли огнеборцы. В столичном главке МЧС уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

