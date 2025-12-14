50 человек эвакуировали в ходе тушения пожара в жилом доме в Химках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в ювелирной мастерской на 1 этаже жилого дома в Химках. При тушении возгорания из здания были эвакуированы 50 человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

Ведомство уточнило, что пожар случился по адресу Юбилейный проспект, дом 1, корпус 2. Работа осложнялась нахождением в мастерской четырех баллонов с взрывоопасной смесью. При тушении один из них сдетонировал. В результате обошлось без пострадавших.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. К тушению были привлечены 21 человек личного состава и 7 единиц техники.

Ранее пожар возник в жилом доме на улице Полярной в Москве. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ходе тушения специалисты выяснили, что причиной случившегося стал электрокабель, расположенный в кабель-канале в подъезде дома.

Сотрудники МЧС при помощи специального оборудования вынесли двух человек, которые не смогли покинуть дом самостоятельно.

