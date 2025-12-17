17 декабря, 14:00Происшествия
Пожар произошел в общежитии на Профсоюзной улице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пожар произошел в 15-этажном общежитии на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Возгорание выявлено в здании на Профсоюзной улице. Люди успели эвакуироваться из помещений до того, как прибыли пожарные.
"Боевые расчеты проводят разведку", – уточнило ведомство.
В МЧС добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее пожар произошел на втором этаже ресторана в подмосковном поселке Тучково под Рузой. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.
Спустя время площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров. Позднее специалисты локализовали возгорание в здании. Информации о пострадавших не поступало.
