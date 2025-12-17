Форма поиска по сайту

17 декабря, 14:00

Происшествия

Пожар произошел в общежитии на Профсоюзной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в 15-этажном общежитии на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание выявлено в здании на Профсоюзной улице. Люди успели эвакуироваться из помещений до того, как прибыли пожарные.

"Боевые расчеты проводят разведку", – уточнило ведомство.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожар произошел на втором этаже ресторана в подмосковном поселке Тучково под Рузой. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Спустя время площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров. Позднее специалисты локализовали возгорание в здании. Информации о пострадавших не поступало.

Крупный пожар в ангаре на юге Москвы локализован

