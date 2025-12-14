14 декабря, 22:52Происшествия
Ресторан загорелся под Рузой в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Новости Рузского района"
Пожар произошел в ресторане в подмосковном поселке Тучково под Рузой. Его площадь составляет 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, ЧП случилось в двухэтажном здании по адресу улица Советская, дом 3А. Возгорание началось на втором этаже, где располагается ресторан.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в ювелирной мастерской на 1 этаже жилого дома в Химках. Работа осложнялась нахождением в мастерской четырех баллонов с взрывоопасной смесью. При тушении один из них сдетонировал. В результате обошлось без пострадавших. В настоящее время открытое горение ликвидировано.
До этого один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники.
