14 декабря, 22:52

Происшествия

Ресторан загорелся под Рузой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Новости Рузского района"

Пожар произошел в ресторане в подмосковном поселке Тучково под Рузой. Его площадь составляет 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, ЧП случилось в двухэтажном здании по адресу улица Советская, дом 3А. Возгорание началось на втором этаже, где располагается ресторан.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в ювелирной мастерской на 1 этаже жилого дома в Химках. Работа осложнялась нахождением в мастерской четырех баллонов с взрывоопасной смесью. При тушении один из них сдетонировал. В результате обошлось без пострадавших. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

До этого один человек погиб при пожаре в частном доме в городском округе Павлово-Посадский. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Для борьбы с огнем было задействовано 11 специалистов и 3 единицы техники.

Новости регионов: пожар произошел в ТЦ в Улан-Уде

