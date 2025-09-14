Три человека спасены при пожаре в доме на юге Москвы

Фото: depositphotos/My_inspiration

Три человека, в том числе двое детей, спасены при пожаре в многоэтажном доме на улице Знаменские Садки в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, на 13-м этаже загорелись личные вещи и мебель. Огнеборцы спасли людей из горящей квартиры и передали врачам для осмотра.

В настоящее время пожар ликвидирован. На месте ЧП работали 18 специалистов и пять единиц техники.

Ранее возгорание произошло в жилом доме на 3-й Гражданской улице. В квартире на втором этаже здания воспламенились личные вещи и мебель. До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались 10 человек.

С помощью специального оборудования огнеборцы спасли еще восемь жильцов. Один человек получил травмы.