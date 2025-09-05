05 сентября, 23:09Происшествия
Пожар произошел в Третьяковской галерее
Фото: телеграм-канал SHOT
Возгорание электрического кабеля произошло в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.
Прибывшие пожарные эвакуировали из здания 11 человек. Возгорание было полностью ликвидировано. Никто из людей не пострадал.
