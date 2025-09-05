Форма поиска по сайту

05 сентября, 23:09

Происшествия

Пожар произошел в Третьяковской галерее

Фото: телеграм-канал SHOT

Возгорание электрического кабеля произошло в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

Прибывшие пожарные эвакуировали из здания 11 человек. Возгорание было полностью ликвидировано. Никто из людей не пострадал.

Ранее пожар произошел на Краснопресненской набережной в столице. Причиной пожара стало загорание мусора на строительной площадке. По информации ГУ МЧС по Москве, в результате ЧП никто не пострадал.

Также возле Киевского вокзала загорелись два торговых павильона. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС.

