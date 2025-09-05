Видео: Москва 24

Два торговых павильона загорелись в районе Киевского вокзала в Москве, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Как уточнили ТАСС представители оперативных служб, пожар возник в доме 11 по Киевской улице. Собеседник агентства добавил, что огонь распространился на 50 квадратных метров. Он также указал, что люди успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

К настоящему моменту подразделения МЧС ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее восемь человек были спасены из горящего дома на западе Москвы. Пожар произошел в квартире на 10-м этаже дома на Новопеределкинской улице, где загорелись личные вещи и мебель.

Три человека, включая двоих детей, были эвакуированы с помощью подъемного механизма. Еще пять человек спасены из соседних квартир. Само возгорание удалось ликвидировать.