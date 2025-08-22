Три человека спасены из пожара на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Из пожара на юго-западе Москвы спасены 3 человека, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, в строящемся четырехэтажном здании на Профсоюзной улице загорелись мусор и электропроводка. Огнеборцы эвакуировали 13 человек.

Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.

Ранее на территории хлебозавода на Звездном бульваре загорелась электроподстанция. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасатели потушили огонь, пострадавших нет.

До этого сотрудники МЧС спасли человека из пожара, который вспыхнул в квартире на улице Бехтерева. В жилом помещении горели личные вещи и мебель.