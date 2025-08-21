21 августа, 20:48Происшествия
Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 "квадратов"
Фото: Москва 24
Пожар на территории хлебозавода на Звездном бульваре в Москве ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
Представители ведомства уточнили, что обошлось без пострадавших.
О пожаре стало известно вечером 21 августа. На северо-востоке города загорелась электроподстанция. На месте ЧП были задействованы пожарно-спасательные подразделения.
Сотрудники МЧС ранее спасли человека из пожара, произошедшего в квартире на улице Бехтерева в Москве. В жилом помещении на 9-м этаже многоэтажного дома горели личные вещи и мебель. Операция по спасению была проведена во время тушения.
Еще один пожар произошел в ТиНАО, где загорелись два частных дома и отдельно стоящий гараж. В скором времени пожарно-спасательные подразделения потушили огонь. Информации о пострадавших не поступало.
Коньячный завод загорелся в Дербенте