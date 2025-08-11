11 августа, 14:06Происшествия
Два частных дома загорелись в ТиНАО
Фото: 123RF/svglass
Два частных дома и отдельно стоящий гараж загорелись в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Пожар произошел в Коммунарке. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые смогли локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее бытовки горели на северо-западе Москвы. Пожар произошел на Живописной улице. Огнеборцы, которые прибыли на место происшествия, смогли потушить пламя, которое успело распространиться на площади 45 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
До этого в районе Шипиловского проезда горели 10 гаражей. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы несколько пожарных машин.
