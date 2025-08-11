Два частных дома загорелись в ТиНАО

Фото: 123RF/svglass

Два частных дома и отдельно стоящий гараж загорелись в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в Коммунарке. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые смогли локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее бытовки горели на северо-западе Москвы. Пожар произошел на Живописной улице. Огнеборцы, которые прибыли на место происшествия, смогли потушить пламя, которое успело распространиться на площади 45 квадратных метров. В результате никто не пострадал.

До этого в районе Шипиловского проезда горели 10 гаражей. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы несколько пожарных машин.

