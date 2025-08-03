Газораспределительная подстанция загорелась в Кургане

В Кургане загорелась газораспределительная подстанция, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Причины возгорания не уточняются. На улице Б. Петрова работают 42 специалиста, а также 9 единиц техники. В настоящий момент пожар локализован.

Кроме того, из соседнего дома на улице Чернореченская, в превентивных целях эвакуируют жильцов. Всего было эвакуировано 235 жильцов, из них 20 – дети.

Ранее в Сочи загорелся резервуар с топливом на нефтебазе после атаки БПЛА. К тушению привлекли 127 человек и 35 единиц техники. По данным оперштаба Краснодарского края, возгорание произошло в однлом резервуаре объемом 2 000 кубометров.

