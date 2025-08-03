Более 120 человек тушат пожар на нефтебазе в Сочи

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К тушению резервуара с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи привлечены 127 человек и 35 единиц техники. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

По уточненной информации, на нефтебазе горит один резервуар объемом 2000 кубометров.

О возгорании резервуара с топливом в результате атаки беспилотников в Сочи стало известно в ночь на 3 августа. Кроме того, обломки сбитого дрона зацепили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

Ранее украинские дроны атаковали предприятия сразу нескольких регионов РФ. Прилеты БПЛА были зафиксированы в районе предприятий в Самарской, Пензенской и Ростовской областях.