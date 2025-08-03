Резервуар с топливом загорелся на нефтебазе в Сочи после атаки БПЛА

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На нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом после атаки беспилотника. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

Кроме того, обломки сбитого дрона зацепили строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, на местах ЧП работают экстренные службы.

На фоне атаки БПЛА временные ограничения ввели на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

Этой ночью силы ПВО также уничтожили 15 беспилотников в небе над Воронежем и тремя районами области. Предварительно, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила одна из местных жительниц.