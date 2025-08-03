Силы ПВО сбили 41 беспилотник в регионах РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 41 вражеский беспилотник самолетного типа над регионами России вечером 2 августа. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 дронов сбили в Белгородской области, восемь БПЛА – в Воронежской, три – в Курской и еще два – в Брянской области. Кроме того, девять целей ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее двое мужчин пострадали после атаки украинских FPV-дронов в поселке Суземка Брянской области. ВСУ атаковали жилой дом, в результате чего у здания была повреждена крыша. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Еще одна атака БПЛА произошла в Куйбышевском районе Самары, в результате нее погиб мирный житель. Мужчина находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков дрона.