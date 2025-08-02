Рабочий погиб в Ростовской области в результате удара дрона

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В результате ночной атаки БПЛА в поселке Углеродовский Ростовской области загорелось одно из строений местного предприятия. Скончался сотрудник, который охранял объект. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Пожарные подразделения потушили возгорание на предприятии. Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По его данным, минувшей ночью силы ПВО отражали массированную воздушную атаку в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах области.

В ночь на 2 августа вражеские дроны также нанесли удар по одному из предприятий в Пензенской области. В результате атаки погибла женщина. Еще два человека пострадали, их осматривают врачи скорой помощи.

Кроме того, атаке БПЛА подверглось предприятие в Самарской области. На месте ЧП работают специалисты оперативных служб. В обоих регионах временно ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности.