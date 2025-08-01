Шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Шесть человек получили ранения из-за удара, который был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) по торговым павильонам при выезде из села Великие Копани. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, всех пострадавших привезли в медучреждение, которое расположено в Алешках. Информация о масштабах разрушений выясняется, добавил Сальдо.

Ранее ВСУ атаковали жилой дом в Алешках Херсонской области. В результате десятки людей оказались под завалами.

Сальдо уточнял, что тогда украинская армия сбросила на дом две авиабомбы, в результате чего строение было практически уничтожено. Поисковые работы осложнялись из-за украинских дронов, которые контролировали прилегающую к зданию территорию для того, чтобы помешать спасателям выполнять свою работу.

