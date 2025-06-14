Мирный житель пострадал при обстреле Новой Каховки в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Администрация городского округа Новая Каховка"

Один мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ Новой Каховки Херсонской области со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Врачи диагностировали у мужчины 1958 года рождения легкое ранение. Медпомощь он получил на месте, после чего отказался от госпитализации, уточнил губернатор.

При этом в Брилевке при обстреле оказались повреждены нежилой дом и автозаправка. В свою очередь, в Великой Кардашинке сгорели три нежилых дома, два гаража и сухая трава на площади 900 квадратных метров, продолжил Сальдо.

Еще один лесной пожар был зафиксирован в Збурьевском лесничестве. Его потушили на площади 5,2 гектара. Также в Приветном, Великой Лепетихе и Великой Кардашинке загорелась сухая трава.

Кроме того, под обстрел противника подпали Алешки, Каховка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малая Лепетиха и Великие Копани, заключил губернатор.

Ранее два человека пострадали в результате атаки вражеских БПЛА в Подмосковье. По словам Воробьева, в Истре, в СНТ "Юбилейный", осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывают необходимую помощь в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет, подчеркнул глава региона.

Кроме того, пострадал частный дом – повреждены были крыша, стена, а также хозпостройки и автомобиль. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся на контроле, уточнил губернатор и добавил, что во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, работают оперативные службы.