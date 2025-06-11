11 июня, 23:52Происшествия
Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами село Брахлов в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, в результате атаки были ранены двое мужчин. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.
Ранее была отражена массовая атака украинских БПЛА на Котовск Тамбовской области. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание.
Также четыре мирных жителя пострадали в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).