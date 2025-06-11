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11 июня, 23:52

Происшествия

Два человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами село Брахлов в Брянской области, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате атаки были ранены двое мужчин. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

Ранее была отражена массовая атака украинских БПЛА на Котовск Тамбовской области. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание.

Также четыре мирных жителя пострадали в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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