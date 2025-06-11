Массовая атака БПЛА отражена в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Массовая атака украинских БПЛА на Котовск Тамбовской области была отражена в ночь на 11 июня, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.

По его словам, один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

"Ситуация находится под контролем. Получаю все оперативные доклады от главы Котовска Алексея Плахотникова, МЧС и силовых структур", – написал Первышов в своем телеграм-канале.

Врио губернатора напомнил о недопустимости съемки и публикации в социальных сетях фото и видео работы ПВО, а также попыток атаки вражеских беспилотников.

"Каждый такой ролик – это непосредственная помощь врагу, который пытается наносить удары по нашим предприятиям и мирным жителям", – заключил он.

В минувшую ночь еще свыше 20 дронов было уничтожено в небе над Воронежской областью. В результате первой атаки не было зафиксировано разрушений. Также никто из местных жителей не обращался за помощью. Аналогичная ситуация наблюдается и после второго удара. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.