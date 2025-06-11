Силы ПВО за ночь ликвидировали свыше 15 украинских дронов в Воронежской области

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников в небе над Воронежской областью в ночь на среду, 11 июня, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет. Гусев подчеркивает, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее газопровод низкого давления был поврежден в результате падения обломков беспилотника на востоке Воронежской области. Из-за падения фрагментов еще одного дрона также загорелись лес и сухая трава.

Два украинских дрона были ликвидированы в небе над Ленинградской областью утром во вторник, 10 июня. Один беспилотник был сбит над Тосненским районом, второй – над Ломоносовским районом.