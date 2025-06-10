Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание заправки в Белгороде. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"Выехал на место. До последнего надеялись на лучшее... Но, к большому горю, погиб один мирный житель, четверо получили ранения", – написал он.

По его данным, здание обрушилось, тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов. Гладков выразил соболезнования родным и близким.



Мужчина и трое женщин госпитализированы в городскую больницу № 2, их состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Глава региона подчеркнул, что сохраняется угроза удара второго БПЛА. В настоящий момент работают только оперативные службы и самооборона. Они разбирают завалы и перекрывают движение.

В ночь на 10 июня дежурные силы ПВО сбили 102 украинских БПЛА над регионами России. 20 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили по суду в Белгороде, где находился Гладков. В результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Также в результате детонации оказались выбиты окна и поврежден фасад.

