10 июня, 14:13Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Белгороде
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание заправки в Белгороде. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
"Выехал на место. До последнего надеялись на лучшее... Но, к большому горю, погиб один мирный житель, четверо получили ранения", – написал он.
По его данным, здание обрушилось, тело погибшей женщины было извлечено из-под завалов. Гладков выразил соболезнования родным и близким.
Мужчина и трое женщин госпитализированы в городскую больницу № 2, их состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Глава региона подчеркнул, что сохраняется угроза удара второго БПЛА. В настоящий момент работают только оперативные службы и самооборона. Они разбирают завалы и перекрывают движение.
В ночь на 10 июня дежурные силы ПВО сбили 102 украинских БПЛА над регионами России. 20 дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области.
Ранее ВСУ ударили по суду в Белгороде, где находился Гладков. В результате атаки пострадал водитель автомобиля, который проезжал рядом. Также в результате детонации оказались выбиты окна и поврежден фасад.