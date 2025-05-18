Беспилотники ВСУ атаковали 8 населенных пунктов Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области. По предварительным данным, от атак никто не пострадал, заявил глава субъекта Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, FPV-дрон сдетонировал возле частного дома в населенном пункте Чайки, расположенном в Белгородском районе. В результате были повреждены окна дома и повреждена линия электропередачи.

Еще один беспилотник нанес удар по грузовому автомобилю, припаркованному у дома в селе Бессоновка. Дрон повредил кабину и цистерну, а также стены и окна домовладения. Другой БПЛА ударил по стоянке промышленного предприятия, из-за чего осколки посекли легковой автомобиль.

"В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела и сброса взрывного устройства с беспилотника частично разрушен частный дом. На территории другого домовладения повреждена крыша летней кухни", – добавил Гладков.

Кроме того, FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома в хуторе Екатериновка. Там выбиты окна, поврежден фасад, стена и забор. Тем временем в селе Ларисовка Чернянского района беспилотник привел к повреждению складского помещения и сельскохозяйственной техники.

Также беспилотники атаковали села Казинка и Солоти Валуйского округа. В результате были повреждены кузов легкового автомобиля, гараж и еще четыре машины.

"Еще один автомобиль поврежден в результате атаки беспилотника в селе Подгорное", – уточнил губернатор региона.

Ранее после атаки украинского БПЛА в Вейделевском районе Белгородской области погиб водитель грузовика. Дрон нанес удар на участке автодороги Зенино – Вейделевка. Мужчина погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи.