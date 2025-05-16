Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Свыше 320 человек погибли в Белгородской области с февраля 2022 года. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, из-за атак также были ранены 2,5 тысячи человек.

"И в большей степени с ранеными я практически со всеми встречался", – добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар БПЛА по зданию центрального рынка в Токмаке Запорожской области. В результате удара горели торговые ряды рынка. Предварительно установлено, что нет пострадавших.

