СК установил 24 факта убийства ВСУ мирных жителей курского села Русское Поречное

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники Следственного комитета России выявили 24 случая убийства мирных граждан в селе Русское Поречное, расположенном в Курской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в телеграм-канале.

По ее словам, следователи продолжают работать в населенном пункте, затрагивая при этом соседние села. В рамках мероприятий при осмотре жилого сектора Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района были найдены части тел двух человек с признаками насильственной смерти от огнестрельных ранений.

Расследуя найденное, правоохранители установили, что не позже января 2025 года украинские военные, незаконно проникшие на территорию России, жестоко пытали жителей указанных сел, после чего убили их.

Петренко уточнила, что в настоящее время все расследования инцидентов ведутся в рамках возбужденных уголовных дел по факту террористического акта.

"Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", – заключила она.

Ранее СК РФ обвинил троих украинских военных в обстреле жилых домов в селе Ольговка Курской области. Обвиняемые, служившие в 17-й танковой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторглись на территорию региона в августе 2024 года. Все трое признали вину.

