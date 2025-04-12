12 апреля, 09:11Происшествия
СК предъявил обвинение троим украинским военным, обстреливавшим курское село Ольговку
Фото: телеграм-канал "Следком"
Следственный комитет РФ предъявил обвинение троим военнослужащим из Украины, которые обстреливали жилые дома в селе Ольговка Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
"Главным военным следственным управлением СК предъявлено обвинение в совершении террористического акта военнослужащим 17-й танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко", – рассказала Петренко.
По ее словам, обвиняемые в составе вооруженных бригад вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. В селе Ольговка они, исполняя приказы украинских командиров, обстреливали жилые дома, в которых находились мирные жители.
В результате погибли четыре человека, также была существенно повреждена гражданская инфраструктура. Петренко подчеркнула, все трое признали свою вину в обстреле села.
Ранее следователи выявили новые факты гибели жителей Суджанского района Курской области от действий украинских военнослужащих. Сотрудники СК установили, что в августе – сентябре 2024 года в селе Казачья Локня ВСУ убили не менее двух человек, укрывавшихся в своих домах.
Также украинские военные занимались мародерством, обстреливали из миномета улицы и умышленно поджигали дома мирных жителей в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье. В связи с этим было возбуждено дело по статьям "Террористический акт" и "Мародерство".
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