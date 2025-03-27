ООН выразила обеспокоенность из-за гибели людей в приграничных районах России

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ООН выразила обеспокоенность из-за гибели людей в российском приграничье. В организации призвали все стороны конфликта защищать гражданских лиц. Об этом заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя в ходе заседания Совбеза по Украине.

"Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся боевых действий не только по всей Украине, включая оккупированные районы, но и в некоторых частях РФ. В сообщениях СМИ сообщается о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях", – приводит РИА Новости заявление представителя ООН.

Мсуйя указала на необходимость защиты инфраструктуры, необходимой для выживания гражданского населения, вне зависимости от того, где она находится. Кроме того, неизбирательные атаки должны быть строго запрещены, добавила она.

Ранее военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Также ранения получил оператор Дмитрий Волков, который сопровождал журналистку. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине.

В ночь на 26 марта поселок Политотдельский Белгородского района подвергся атаке украинского беспилотника. В результате оказалась ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в областную клиническую больницу.