СК РФ установил украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля

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Следственный комитет РФ установил трех украинских командиров, которые имеют отношение к массированной атаке, совершенной на Курск 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ее слова приводит пресс-служба комитета.

"В их числе: командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович; командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний; заместитель командира 383-й отдельной бригады Виталий Сендзюк", – указала представитель СК.

Следователи установили, что под командованием этих людей бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовали свыше 100 дронов для атаки на город.

После ударов по многоквартирным жилым домам в Курске были госпитализированы 9 человек. Сотрудники СК расследуют дело, возбужденное по статье о террористическом акте.