Один человек погиб и девять пострадали при атаке БПЛА на Курск

Фото: телеграм-канал "Курская область"

В результате атаки украинских БПЛА на многоквартирные жилые дома в Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области.

Из-за атаки дронов ночью 15 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Заводской загорелись восьмой и девятый этажи жилого дома. Жители были оперативно эвакуированы и размещены в пункте временного размещения (ПВР). Девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. С ними работают медики.

Также пожар возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Жители домов доставлены в ПВР.

Ранее женщина пострадала в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки доставили в районную больницу.

Кроме того, в Курской области был обнаружен украинский беспилотник весом 200 килограммов. Он способен развивать скорость до 150 километров в час и поднимать груз до 50 килограммов.