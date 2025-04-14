Силы ПВО сбили за ночь 52 беспилотника над регионами России

Фото: Минобороны РФ

Средства ПВО перехватили и уничтожили прошедшей ночью 52 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 33 аппарата – было сбито над территорией Брянской области. Еще 10 БПЛА уничтожили в Орловской области, по 3 беспилотника – в Курской и Тульской областях, 2 дрона – над Калужской областью и еще 1 – над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ пострадавших и разрушений в регионе не выявлено.

В Тульской области также обошлось без пострадавших среди мирных жителей и каких-либо разрушений на земле. На местах падения БПЛА работали специальные службы.

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадала жительница хутора Бочанка Волоконовского района. Вражеский дрон сбросил взрывное устройство на частный жилой дом.