Саперы разминируют украинский дрон весом 200 кг в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Украинский беспилотник весом 200 килограммов обнаружили в Глушковском районе Курской области, его будут разминировать саперы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

"Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 килограммов, пролетать со скоростью 150 километров в час до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить", – написал он в телеграм-канале.

Устройство было обнаружено добровольцами отряда "Барс-Курск" и сотрудниками военной полиции. В настоящий момент место падения дрона оцеплено. Саперы планируют приступить к разминированию беспилотника в ближайшее время, уточнил врио субъекта.

Вместе с тем Хинштейн обратил внимание жителей региона, что возвращение в приграничье представляет собой смертельную опасность. В связи с этим он призвал курян не рисковать жизнью и здоровьем.

Между тем силы ПВО ликвидировали два беспилотника над Курской и Брянской областями вечером 13 апреля. По данным Минобороны, еще два БПЛА были уничтожены днем над территорией Белгородской области.