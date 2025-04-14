В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом 200 килограммов

В Глушковском районе Курской области нашли крупный украинский беспилотник. Видео с места опубликовал врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, это очередное подтверждение необходимости ограничений на въезд в приграничные районы для мирных жителей.

Масса дрона – около 200 килограммов. Он способен развивать скорость до 150 километров в час и поднимать груз до 50 килограммов. Район находки оцеплен, разминированием займутся саперы.

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