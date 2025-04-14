Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 12:15

Происшествия

В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом 200 килограммов

В Курской области обнаружили украинский беспилотник весом 200 килограммов

ДТП произошло на внутренней стороне 108-го километра МКАД

В соцсетях обсуждают перекрашенную стену Цоя в центре Москвы

Новости мира: в Турции проходят массовые протесты после ареста мэра Стамбула

В Санкт-Петербурге загорелся ангар на улице Маршала Новикова

Грузовик съехал в кювет на Ярославском шоссе

Новости мира: около 50 лесных пожаров произошли на северо-востоке Вьетнама

Новости регионов: огромный провал образовался на одной из дорог на Сахалине

В Риме 13 полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами

Конфликт разгорелся из-за граффити фанатов Паши Техники на стене Виктора Цоя

В Глушковском районе Курской области нашли крупный украинский беспилотник. Видео с места опубликовал врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, это очередное подтверждение необходимости ограничений на въезд в приграничные районы для мирных жителей.

Масса дрона – около 200 килограммов. Он способен развивать скорость до 150 километров в час и поднимать груз до 50 килограммов. Район находки оцеплен, разминированием займутся саперы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика