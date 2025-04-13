Пожар ликвидирован в бане и на крышах домов в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"

В Оренбурге потушили пожар в бане и на крышах рядом стоящих домов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, баня загорелась на улице Фрунзе. К моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на крыши близлежащих строений. При этом площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. К тушению были привлечены 28 человек и семь единиц техники.

Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в 6-этажном производственно-складском здании на Электрозаводской улице в Москве. До того как прибыли пожарные и спасатели, 70 человек покинули здание самостоятельно. Возгорание удалось потушить огонь на площади 50 квадратных метров.