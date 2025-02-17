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Новости

17 февраля, 13:00

Происшествия

Новости мира: в Монреале хоккеисты устроили три драки за девять секунд

Новости мира: в Монреале хоккеисты устроили три драки за девять секунд

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Скандал произошел в Монреале во время матча сборных США и Канады по хоккею на Турнире четырех наций. Американские игроки устроили три драки за девять секунд, а канадские болельщики попытались заглушить гимн противников гулом. Это уже не первый подобный случай после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав страны.

В Гонконге впервые в истории состоялось масштабное конное шоу. Участники продемонстрировали сложные трюки верховой езды, а мероприятие сопровождалось традиционными китайскими танцами и показами мод. Организаторы заявили, что хотят таким образом привлечь молодежь к конному спорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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