Новости мира: в Монреале хоккеисты устроили три драки за девять секунд

Скандал произошел в Монреале во время матча сборных США и Канады по хоккею на Турнире четырех наций. Американские игроки устроили три драки за девять секунд, а канадские болельщики попытались заглушить гимн противников гулом. Это уже не первый подобный случай после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав страны.

В Гонконге впервые в истории состоялось масштабное конное шоу. Участники продемонстрировали сложные трюки верховой езды, а мероприятие сопровождалось традиционными китайскими танцами и показами мод. Организаторы заявили, что хотят таким образом привлечь молодежь к конному спорту.

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