Новости мира: на Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США

На индонезийском острове Бали начались международные военно-морские учения "Комодо-2025". В них примут участие более 30 стран, включая Россию, США и Китай. В рамках учений будут отрабатываться методы оказания помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море.

Не менее 18 человек погибли в давке в Индии. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Нью-Дели. Из-за задержки поездов там скопилось много пассажиров, которые направлялись на религиозный фестиваль.

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