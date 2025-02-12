Фото: AP/Kathy Willens

Корпорация Apple переименовала Мексиканский залив в залив Америки, передает Bloomberg.

Компания меняет название в своем приложении "Карты" в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Это изменение уже коснулось пользователей из США, а вскоре затронет и пользователей устройств Apple по всему миру.

Соответствующее приложение есть на большей части устройств компании, включая iPhone, iPad и Mac. Также Apple обладает веб-версией "карт".

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский в конце января. После этого корпорация Google заменила название водного объекта. Пользователи "Google maps" из США видят Американский залив, а жители Мексики – Мексиканский залив. Жителям остальных стран мира, включая Россию, показываются два названия одновременно.

