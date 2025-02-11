Американский залив появился на картах Google

Фото: google.com/maps

Корпорация Google начала переименование Мексиканского залива в Американский. Он уже появился в картографическом сервисе.

"Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США", – говорится в блоге Google.

Как отметили в компании, пользователи сервиса в Мексике будут по-прежнему видеть старое название. Во всех остальных странах, за исключением США, будут отображаться два названия одновременно.

В России на картах сервиса залив также стал обозначаться под двойным названием.

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Представители министерства внутренних дел страны указали, что этот залив представляет собой "один из важнейших активов в истории и экономике страны", а также является "краеугольным камнем роста нации".