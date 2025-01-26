Трамп заявил о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив

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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Мексики оказались в восторге от его идеи переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", – поделился политик во время одного из своих выступлений в Лас-Вегасе.

Некоторое время назад Штаты официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Представители министерства внутренних дел страны указали, что этот залив представляет собой "один из важнейших активов в истории и экономике страны", а также является "краеугольным камнем роста нации".

Вместе с тем во время своей речи после инаугурации Трамп заявил, что собирается вернуть США контроль над Панамским каналом. Глава государства обратил внимание, что американские корабли сильно переплачивают и не обслуживаются, как это требуется.