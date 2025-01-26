Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию

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США удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами. Там живут 55 тысяч человек, и они хотят быть с нами", – цитирует его пресс-пул Белого дома.

Кроме того, глава государства обратил внимание на Канаду и указал, что она полностью зависима от Штатов и не может быть суверенной страной.

"Мы теряем $250 миллиардов в год в Канаде. Я бы мог это остановить за один день, и Канады не существовало бы <...> как (независимой. – Прим. ред.) страны", – добавил Трамп.

В конце декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

