Премьер Дании провела телефонный разговор с Трампом по поводу Гренландии

Фото: 123RF/maestroo

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом заявила ему, что жители Гренландии должны сами решать вопрос о своей независимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительственную канцелярию Дании.

Кроме того, Фредериксен указала на важность укрепления безопасности в Арктике и выразила готовность Дании взять на себя за это еще большую ответственность.

Всего разговор Фредериксен и Трампа длился 45 минут. Помимо упомянутых тем, политики также обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.

В свою очередь, бывший глава МИД Гренландии и действующий депутат парламента острова Пеле Броберг заявил, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов купить гренландское правительство для аннексии этой территории.

В конце декабря Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

СМИ считают, что высказывания Трампа о присоединении Гренландии связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. В Кремле сообщили, что с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Гренландию.