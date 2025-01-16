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Гренландия хочет стать страной – членом ООН, в связи с чем острову нет смысла отказываться от сотрудничества с Россией, являющейся постоянным членом Совбеза всемирной организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего главу МИД Гренландии и председателя крупней в парламенте оппозиционной партии "Налерака" Пеле Броберга.

По его словам, Гренландия всегда сотрудничала с коренными народами Арктики, в том числе с русскими.

Броберг выступил с таким заявлением на фоне пресс-конференции премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, во время которой тот заявил, что власти острова признают глобальную роль России, однако выступают против действий Москвы на Украине.

В конце декабря Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для США владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отмечал, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. Он также добавил, что жители острова не хотят быть ни датчанами, ни американцами.

При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.