В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный

Фото: 123RF/avizade

Северный Ледовитый океан следует переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа – в честь российского поэта и ученого Михаила Ломоносова, заявил в своем телеграм-канале глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что России следует проявлять инициативу в сфере топонимики, как это делает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Прежде всего обратить внимание на Арктику. Это жизненно важный для нас макрорегион, который издревле осваивали наши предки, и приоритет России здесь должен проявляться во всем, включая географические названия", – отметил депутат.

Также Миронов задался вопросом, почему "самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа".

"При чем здесь австрийский император, известный ненавистник России, инициатор насильственной "украинизации" восточнославянских земель?" – добавил политик.

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Представители министерства внутренних дел страны указали, что этот залив представляет собой "один из важнейших активов в истории и экономике страны", а также является "краеугольным камнем роста нации".