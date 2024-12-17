Госдума приняла закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который утверждает переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий.

В пояснительной записке документа отмечается, что название Ростов Великий вошло в исторический и общественный обиход, а также широко известно. Кроме того, после анализа архивных документов и данных исторических исследований было выяснено, что город ранее так и назывался.

Обсуждение о переименовании Ростова неоднократно шло среди местных жителей, отмечают авторы законопроекта. По их словам, финансирование работ по переименованию города будет осуществляться за счет бюджета региона.

Проект был внесен в Госдуму летом 2024 года. Его поддержали депутат Валентина Терешкова, сенаторы Наталия Косихина и Александр Русаков.

В качестве обоснования изменения названия Ростова также приводились результаты опроса, в котором все респонденты поддержали инициативу. Речь шла про почти 14 тысяч человек, что составляет 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет.