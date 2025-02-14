Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России

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У россиян исчезла функция переименования объектов на картах Google. Раньше пользователи могли менять названия образовательных учреждений, в результате чего массово появлялись школы со смешными названиями.

Сейчас данная функция больше не появляется в приложении "Google Карты".

При этом функция все еще доступна для стран постсоветского пространства. В частности, ее можно использовать в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине.

"Когда много пользователей начинают переименовывать – это возможность регулировать то, как карты работают. Поэтому эта опция была изначально доступна", – приводит РИА Новости слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

По его словам, своими действиями пользователи "Google Карт" не нарушают ничьи права. Переименование объекта происходит автоматически, если большое количество людей попытались изменить название.

Ранее корпорация Google начала переименование Мексиканского залива в Американский. Он уже появился в картографическом сервисе. Пользователи в Мексике будут по-прежнему видеть старое название. В России на картах сервиса залив стал обозначаться под двойным названием.