AH: из-за бага Google Play начал отправлять приложения в бесконечное обновление

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Пользователи Android-устройств начали сообщать о странном баге, который затрагивает работу Google Play. Из-за него происходит бесконечное обновление приложений, сообщает портал Android Headlines (AH).

Приложения, которые уже были обновлены до последней версии, начинают вновь появляться в списке "Ожидающие загрузки". При этом Google Play не показывает информацию о размере файла, из-за чего пользователи не могут отличить такие приложения от тех, которые действительно необходимо обновить.

По данным портала, этой сбой затронул лишь некоторых пользователей. К настоящему моменту баг обнаружили при обновлении таких приложений, как Gboard, Google Messages, Pocket Casts и The Athletic. В этот момент начинается загрузка файлов, размер которых варьируется от 1 до 2 мегабайтов, но они не приводят к каким-либо изменениям.

На данный момент причины сбоя не установлены. Компания Google не давала официальных комментариев по этому поводу. При этом до этого на данную проблему жаловались пользователи приложения Google Chrome.

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