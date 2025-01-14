Android Police: неизвестный баг в WhatsApp отключает микрофон

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Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которые пользуются им на устройствах с операционной системой Android, пожаловались на баг. Он приводит к отключению микрофона в процессе звонка при выходе из приложения или блокировке экрана.

По данным портала Android Police, СМИ начали говорить об этой проблеме только сейчас, хотя сами пользователи заметили баг давно. Так, первые упоминания об этой проблеме можно найти четыре года назад.

При этом баг присутствует на всех типах устройств Android вне зависимости от бренда. О проблеме сообщали владельцы гаджетов OnePlus, Google Pixel, Motorola, Samsung и других производителей.

Значительной угрозы для внимательных пользователей, которые смогут быстро заметить выключенный микрофон, этот баг не представляет. Тем не менее, сбой становится причиной неудобств, если пользователю приходится выполнять несколько задач на устройстве одновременно.

К настоящему моменту решение этой проблемы не найдено. Ее можно обойти лишь оставаясь в приложении во время звонка. При этом удаление и повторная установка приложения на устройство тоже не помогут устранить ошибку. В связи с этим пользователям остается только ждать обновления, в рамках которого разработчики смогли бы исправить данную проблему.

Ранее СМИ сообщали, что WhatsApp должен был перестать работать на 19 устаревших моделях смартфонов с 2025 года. Приложение больше не поддерживается на Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, а также нескольких моделях Sony Xperia.

